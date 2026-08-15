بوتين: روسيا والهند تطوران علاقات بناءة تعزز الأمن والاستقرار الدوليين

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، نظيرته الهندية، دروبادي مورما، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي؛ بمناسبة عيد الاستقلال، مشيدا بمستوى الشراكة المتصاعد بين البلدين.

وجاء في برقية التهنئة، التي نُشرت على موقع الكرملين الإلكتروني، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "عزيزي رئيس الوزراء! أرجو أن تتقبلوا خالص تهانيّ بمناسبة هذا العيد الوطني - عيد استقلال الهند".

وفي تهنئته بمناسبة عيد الاستقلال إلى الرئيسة الهندية دروبادي مورمو ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين روسيا والهند تشهد تطوراً ناجحاً في إطار شراكة استراتيجية مميزة.

وجاء في البرقية: تتطور العلاقات بين روسيا والهند بنجاح في إطار شراكة استراتيجية مميزة. وتتعاون موسكو ونيودلهي بشكل مثمر في مجالات واسعة، وتتفاعلان بفعالية ضمن الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف.

وقال بوتين في البرقية: "أنا على ثقة بأننا، من خلال الجهود المشتركة، سنواصل توسيع العلاقات الروسية الهندية البناءة بشكل شامل، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين، ولتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين".

وكانت الحكومة الروسية، قد أعلنت أول أمس الخميس، أن الهند ستصبح في عام 2026 أول دولة شريكة للمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، منذ انطلاقه.