ضبط 3 طلاب بحوزتهم سماعات غش ونقل طالبتين إثر اغمائهما بلجان الثانوية العامة في الغربية

أفادت مصادر بغرفة عمليات التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم عن ضبط 3 طلاب بحوزتهم سماعات غش ونقل طالبتين إثر اغمائهما بلجان الثانوية العامة على مستوى مراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات.

ضبط حالات غش

كما انتاب الآلاف من الطلاب والطالبات بحالة من الصدمة والوجيعة بسبب صعوبة أسئلة الفيزياء وطول محتوي اسئله امتحان مادة التاريخ عقب خروجهم من أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة.

غرفة عمليات التعليم وشكاوى الفيزياء

وكانت محافظة الغربية شهدت اليوم انتظام، لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025- 2026 فى مادتى الفيزياء والتاريخ للنظامين الجديد والقديم، على مستوى المحافظة.

توجيهات تعليم الغربية



كان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد أكد أن المديرية تتابع على مدار الساعة كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالامتحانات، من خلال التنسيق المستمر مع الإدارات التعليمية ومراجعة جاهزية اللجان الإمتحانية والبالغة 115لجنة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ورفع كفاءة أعمال النظافة والصيانة بمقار اللجان بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان الامتحانية .

دعم تجهيز غرف عمليات الامتحانات



وأشار إلى أنه تم تجهيز غرف العمليات الرئيسية والفرعية، ومتابعة جاهزية الكنترولات ومراكز توزيع الأسئلة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تتيح للطلاب أداء الإمتحانات في أجواء من الهدوء والاستقرار.

انتظام سير الامتحانات

جدير بالذكر أن اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، قد أكد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يعملان بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء ، لضمان انتظام سير الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق الذي يحقق مصلحة الطلاب.