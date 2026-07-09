تباين آراء طلاب الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء حول أسئلة امتحان الفيزياء

تباينت آراء وردود أفعال طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء حول أسئلة امتحان مادة الفيزياء، بينما أكد طلاب القسم الأدبي أن أسئلة امتحان التاريخ جاءت سهلة لكنها طويلة.

قال الطالب زياد عصام، بلجنة مدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة الطور، إن أسئلة امتحانات مادة الفيزياء جاءت تفوق مستوى الطالب المتوسط، وبها عدد كبير من الأسئلة تقيس مستوى الطالب المتفوق، إضافة إلى أن الأسئلة كانت طويلة وتحتاج إلى وقت إضافي.

وأوضح الطالب محمد السيد، أن الأسئلة جاءت مناسبة وأسهل بكثير من أسئلة الكيمياء، لكنها كانت طويلة فقط.

وأضاف الطالب ياسر كريم، أن معظم الأسئلة جاءت فوق مستوى الطالب المتوسط، ولم تحتوي على أسئلة من النماذج الاسترشادية.

على جانب آخر، قالت الطالبة إسراء محمود، بالقسم الأدبي، أن أسئلة امتحانات مادة التاريخ جاءت سهلة. ومعظمها من النماذج الاسترشادية، ولكنها كانت طويلة وتحتاج إلى وقت إضافي.

وقالت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن الهدوء والنظام ساد لجان الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية، مشيرة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تابعت أعمال مراكز توزيع الأسئلة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للتأكد من وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان قبل بدء الامتحانات بوقت كافي.

وأوضحت مديرة المديرية في تصريح اليوم، أنه جرى متابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية؛ لرصد أي معوقات قد تؤثر في انتظام اللجان، والعمل على تذليلها فورًا، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة الامتحانات.

وأشارت إلى أنه لم يجري رصد أي معوقات أو شكاوى مؤثرة منذ بدء الامتحانات وحتى اليوم.