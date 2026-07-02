قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«beIN SPORTS» تعلن رقمًا قياسيًا للمشاهدات في مباراة مصر وإيران
مواجهة من العيار الثقيل غدا بين البرتغال وكرواتيا في كأس العالم
أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان الكيمياء ..والجغرافيا متوسط
الكيمياء تُربك طلاب الثانوية العامة..والجغرافيا تُنعش الآمال في سوهاج
هل يدفع حسام حسن بـ هيثم حسن أساسيًا أمام أستراليا؟..ناقد يجيب
لم يتمالك دموعه .. المستشار محمد شيرين يستعيد لحظة استشهاد النائب العام هشام بركات
رشا عبد العال: منظومة الأجور والمرتبات تضمن دقة حساب الضريبة لـ 12 مليون موظف
التعليم: نجحنا في محاصرة شاومينج و لا تداول لإمتحانات الثانوية العامة اليوم
إيران ‌تحذر الولايات المتحدة من أي ​تدخل في ​مضيق هرمز
عايز طالب مركز ومش بيتوتر|معلم يقدم تحليلا لمستوى امتحان كيمياء الثانوية العامة
بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار كهرباء المحلات.. ماذا قال رئيس الوزراء؟
شريف فتحي: طفرة في السياحة الفرنسية الوافدة.. والساحل الشمالي على خريطة منظمي الرحلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالأسماء.. «الصحة» تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة العبور.. صور

المراكز المغلقة
المراكز المغلقة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط بدون تراخيص رسمية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية لحماية صحة المواطنين وضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات المطلوبة.

أسماء المراكز المخالفة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة تفتيشية مشتركة شملت إدارة العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية، أسفرت عن إغلاق المراكز المخالفة التالية: مركز شيرين امبابي (هاف واي - ديتوكس)، المستقبل، طوق النجاة، أجيال، الأندلس، الصحة، الصفوة، الحرية، الهداية، حياة جديدة، يوم جديد، التأهيل، النسور، النور، والالتقاء.

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المراكز، مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى جميع المحافظات.

وأشار إلى أبرز المخالفات التي تم رصدها وهي: غياب المدير الفني، مزاولة النشاط بدون ترخيص، قصور في مكافحة العدوى، عدم توافر التجهيزات اللازمة، وعدم وجود سجلات منتظمة، بالإضافة إلى مخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن هذه المراكز خالفت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، واشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يمثل خطرًا حقيقيًا على النزلاء.

ودعا الدكتور النحاس المواطنين إلى التحقق من تراخيص أي منشأة قبل التوجه إليها، أو تقديم أي شكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب)، أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.

وزارة الصحة علاج الإدمان مدينة العبور محافظة القليوبية الاشتراطات الصحية التأهيل بدون ترخيص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاومينج

شاومينج يزعم نشر امتحان الكيمياء بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم:صورة قديمة

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان كيمياء الثانوية العامة|والتعليم تحقق

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

الدواجن

أقل من 60 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس

امير هشام

دغموم ومخلوف.. أمير هشام يكشف كواليس صفقة الأهلي والمصري التبادلية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

يبدأ السبت| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

محمد الشيبي

ابكي بعيدا.. الشيبي يثير الجدل بمنشور ساخر عقب وداع السنغال للمونديال

ترشيحاتنا

المغرب

خالد الغندور يدعو لنبذ الفتنة بين مصر والمغرب قبل مواجهة الفراعنة المرتقبة

الزمالك

الزمالك يسابق الزمن لإنشاء شركة الكرة ومحاولة لفك القيد التأديبي

الزمالك

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع بيدرو إيمانويل وألكسندر سانتوس لتدريب الفريق

بالصور

زميلات «جنة» يؤدين الامتحان بالملابس السوداء حدادًا عليها.. ورسالة إنسانية من تعليم الشرقية | شاهد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

شاهد.. الخليج يستعد لاستقبال أول سيارات أجرة طائرة من تويوتا

سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة

غير تقليدي.. ميرهان حسين تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

رفقة زوجها.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد