الصحة تغلق منشأتين طبيتين غير مرخصتين بالإسماعيلية والجيزة وتضبط منتحلة صفة طبيب

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع منشأتين طبيتين غير مرخصتين بمحافظتي الإسماعيلية والجيزة، وضبط سيدة تنتحل صفة طبيب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة رقابية نفذتها إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية أسفرت عن ضبط مركز «الدكتورة هبة ياسر» غير المرخص للتغذية العلاجية ببرج المنال بميدان عرابي. تبين أن صاحبته خريجة صيدلة وتمارس الكشف الطبي على المرضى منتحلة صفة طبيب بشري، مع تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على كميات من الأدوية مجهولة المصدر، ورصد مخالفات في اشتراطات مكافحة العدوى.

تشميع مركز «الحياة» للعلاج الطبيعي

من جانبه، قال الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إنه في محافظة الجيزة، أسفرت حملة أخرى نفذتها إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين عن غلق وتشميع مركز «الحياة» للعلاج الطبيعي بمول الداون تاون بالشيخ زايد. وتبين أن المركز يقدم خدمات تجميلية في تخصص الجلدية رغم ترخيصه كمركز علاج طبيعي فقط، بعد تغيير اسمه إلى «د. أسامة جمال»، مع العثور على روشتات خاصة بتخصص الجلدية وكميات كبيرة من أدوية التخسيس ومواد التجميل غير المصرح بها، وتم تحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ودعت المواطنين إلى عدم التعامل مع أي عيادات أو مراكز طبية غير مرخصة، والتحقق من التراخيص الرسمية للممارسين والمنشآت قبل تلقي أي خدمة طبية.

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