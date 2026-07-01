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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالأسماء.. الصحة تغلق 13 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة بدر

المراكز المغلقة
المراكز المغلقة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 13 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة بدر في محافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط بدون تراخيص رسمية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية لحماية صحة المواطنين وضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أن حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة والمجلس القومي للصحة النفسية أسفرت عن ضبط وإغلاق المراكز المخالفة التالية:

أسماء المراكز المغلقة

 «النجاة، بيت التعافي، الحياة، الثقة، هداية، النسور، بداية جديدة، خطوة جديدة، نيو لايف، الحرية، ريل لايف، الأصدقاء، محمود سراج الدين».

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المراكز المخالفة، مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى جميع المحافظات.

وأشار إلى أبرز المخالفات التي تم رصدها، وتشمل: غياب المدير الفني، ومزاولة النشاط بدون ترخيص، وقصور في مكافحة العدوى، وعدم توافر التجهيزات اللازمة، وعدم وجود سجلات منتظمة، بالإضافة إلى مخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن هذه المراكز خالفت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية وقانون الصحة النفسية، بالإضافة إلى اشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يمثل خطرًا حقيقيًا على النزلاء.

ودعا المواطنين إلى التحقق من تراخيص أي منشأة قبل التوجه إليها، أو تقديم أي شكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب)، أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.

وزارة الصحة علاج الإدمان الطب النفسي محافظة القاهرة الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الحرية

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