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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجلترا تصطدم بطموحات هالاند.. الموعد والقنوات الناقلة وأبرز أرقام مواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم

النرويج
النرويج
إسلام مقلد
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب "هارد روك" في مدينة ميامي الأمريكية، حيث يلتقي منتخبا إنجلترا والنرويج في واحدة من أقوى مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2026، في مواجهة تجمع بين كتيبة هاري كين وطموحات إيرلينج هالاند لمواصلة الحلم النرويجي.

ويتأهل الفائز من المباراة إلى الدور نصف النهائي، لمواجهة المتأهل من لقاء الأرجنتين وسويسرا، بعدما اكتمل طرفا نصف النهائي الأول بمواجهة فرنسا وإسبانيا.

موعد مباراة إنجلترا والنرويج

تقام مباراة إنجلترا والنرويج فجر الأحد 12 يوليو، في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والواحدة صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وتحديدًا:

  • بي إن سبورتس ماكس 1.
  • بي إن سبورتس ماكس 3.

مشوار إنجلترا

دخل منتخب إنجلترا بقيادة المدرب توماس توخيل الأدوار الإقصائية بعدما تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، إثر الفوز على كرواتيا (4-2)، والتعادل سلبيًا مع غانا، ثم الانتصار على بنما (2-0).

وفي الأدوار الإقصائية، تجاوز "الأسود الثلاثة" منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2-1) في دور الـ32، قبل أن يتخطى منتخب المكسيك (3-2) في دور الـ16 على ملعب أزتيكا.

مشوار النرويج

من جانبه، تأهل منتخب النرويج وصيفًا للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على العراق (4-1)، ثم السنغال (3-2)، قبل أن يخسر أمام فرنسا (4-1) بعدما أراح مدربه ستاله سولباكن عددًا كبيرًا من اللاعبين عقب ضمان التأهل.

وفي الأدوار الإقصائية، فاز على كوت ديفوار (2-1)، قبل أن يحقق واحدة من أكبر مفاجآت البطولة بإقصاء منتخب البرازيل بنتيجة (2-1)، بفضل ثنائية النجم إيرلينج هالاند.

ماذا تقول الأرقام؟

بحسب توقعات الحاسوب العملاق لشركة "أوبتا"، يمتلك منتخب إنجلترا أفضلية نسبية للتأهل إلى نصف النهائي، بعدما منحته نسبة 61.7% للفوز، مقابل 38.4% لمنتخب النرويج، وذلك بعد إجراء 25 ألف محاكاة للمباراة.

وتخوض إنجلترا ربع نهائي كأس العالم للمرة الحادية عشرة في تاريخها، ولا يتفوق عليها في عدد مرات بلوغ هذا الدور سوى منتخبي البرازيل وألمانيا، برصيد 14 مرة لكل منهما.

أما هالاند، فيواصل كتابة التاريخ، بعدما سجل في كل واحدة من مبارياته الأربع الأولى في كأس العالم، بإجمالي 7 أهداف من 18 تسديدة فقط، ويطمح إلى التسجيل للمباراة الخامسة تواليًا، ليصبح أول لاعب أوروبي يحقق هذا الإنجاز منذ الأسطورة الألماني جيرد مولر في مونديال 1970.

تاريخ المواجهات

التقى المنتخبان في 12 مباراة سابقة، حقق خلالها منتخب إنجلترا 7 انتصارات، مقابل فوزين للنرويج، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

وكان آخر لقاء بين المنتخبين في سبتمبر 2014، وانتهى بفوز إنجلترا بهدف دون رد، فيما فشل المنتخب النرويجي في هز الشباك خلال آخر أربع مواجهات جمعته بـ"الأسود الثلاثة".

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