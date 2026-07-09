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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

للعام الثالث على التوالي.. "محمد" أكثر أسماء المواليد شيوعا في إنجلترا وويلز

محمد
محمد
ناصر السيد
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تصدر اسم محمد قائمة أكثر أسماء المواليد شيوعا في إنجلترا ووزيلز عام 2025 للعام الثالث على التوالي، بينما يحتل اسم نوح المركز الثاني بين أسماء الأولاد، أما اسم ليو، فقد أصبح ثالث أكثر أسماء الأولاد شيوعًا، فيما حافظ اسم أوليفيا على صدارته لعشر سنوات متتالية بين أسماء البنات.

وتراجع اسم أميليا، الذي كان ثاني أكثر أسماء البنات شيوعًا، إلى المركز الثالث، بحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

يصدر هذا التقرير مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) استنادًا إلى بيانات تسجيل المواليد من السنة التقويمية الكاملة الأخيرة.

من بين الأسماء الأخرى التي احتلت المراكز العشرة الأولى بين أسماء البنات: إيسلا في المركز الرابع، تليها فلورنس، وفريا، وبوبي، وإلسي، وآيفي، بالإضافة إلى الاسم الجديد إيزابيلا.

يُعد اسم لوكا رابع أكثر أسماء الأولاد شيوعًا، يليه آرثر، وأوليفر، وجورج، وأوسكار، وثيودور، وفريدي.

شهد عام 2025 تسمية 2386 طفلة في إنجلترا وويلز باسم أوليفيا، وهو الاسم الأكثر شيوعًا للفتيات.

وجاء اسما ليلي وأميليا، ثاني أكثر الأسماء شيوعًا، بـ 2249 و2153 مرة على التوالي.

وبلغ عدد المواليد الذكور الذين سُمّوا محمد 5957 مولودًا، بالإضافة إلى تهجئات أخرى للاسم لاقت رواجًا.

ودخلت أسماء إليانا، وغرايسي، وألبا، وليلى، لأول مرة ضمن قائمة أفضل 100 اسم للفتيات.

أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن أسماءً مثل إيلي وأميلي وجيسيكا قد خرجت من قائمة أكثر 100 اسم شيوعًا للفتيات.

وتُفصّل البيانات أيضًا الأسماء الأكثر شيوعًا حسب الشهر، مما يُظهر تذبذبًا في أكثر الأسماء شيوعًا للفتيات.

تصدرت أوليفيا القائمة في يناير وفبراير ومارس وأبريل ومايو ويونيو وأكتوبر ونوفمبر، بينما احتلت إيسلا الصدارة في يوليو.

وكانت ليلي الأكثر شيوعًا في أغسطس، وأميليا في سبتمبر، وفلورنسا في ديسمبر.

وتصدر محمد قائمة أسماء الأولاد في جميع أشهر عام 2025.

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