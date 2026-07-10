بريطانيا وإسبانيا توقعان خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

وقعت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو كاباييرو، خارطة طريق لتعزيز التعاون بين البلدين.

ورحب الجانبان -حسبما أفاد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم /الجمعة/- بالتقدم المحرز منذ توقيع الإطار الاستراتيجي الثنائي في مقر الحكومة البريطانية في 3 سبتمبر 2025، مؤكدين استمرار العمل على توسيع مجالات التعاون بين المملكة المتحدة وإسبانيا.

وتأتي خارطة الطريق تنفيذا لالتزام تم التوصل إليه خلال أول حوار بريطاني إسباني للتجارة والاستثمار، الذي عقد في مدريد خلال مارس الماضي، حيث تهدف إلى دفع أولويات مشتركة في مجالات الأمن الاقتصادي والتجارة والنمو، في إطار مواصلة الحكومة البريطانية إعادة ضبط علاقاتها مع شركائها الأوروبيين.

وتتطلع بريطانيا وإسبانيا إلى تعزيز التعاون في عدد من المجالات، من بينها تجارة الخدمات، بما يشمل تنقل العاملين في قطاع الأعمال والاعتراف بالمؤهلات المهنية، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية والأمن الاقتصادي والتعاون القطاعي، فضلا عن دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.