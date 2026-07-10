مانشستر سيتي يعلن ضم حارس جديد

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الجمعة، عن التعاقد مع حارس مرمى منتخب أيرلندا الشمالية بيرس تشارلز قادما من نادي شيفيلد وينزداي بموجب عقد يمتد حتى عام 2031.

وسيقضي الحارس (20 عاما)، الذي يعود إلى صفوف سيتي من جديد بعد أن قضى فترة في أكاديمية النادي قبل انضمامه إلى شيفيلد وينزداي، موسم 2026-2027 معارا إلى فريق كوينز بارك رينجرز المنافس في دوري الدرجة الثانية.

وقال تشارلز في بيان "العودة إلى مانشستر سيتي هي لحظة مميزة للغاية بالنسبة لي ومصدر فخر لي ولعائلتي".

وأضاف "أعرف عن كثب مدى تميز نادي مانشستر سيتي، وأنا متحمس جدا لهذه الخطوة".

حارس مانشستر سيتي

وخاض تشارلز أول مباراة دولية له مع منتخب أيرلندا الشمالية في عام 2024، وشارك منذ ذلك الحين في 12 مباراة دولية مع منتخب بلاده.