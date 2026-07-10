حسام حسن: سعادة الجماهير تساوي الدنيا ودعمها يمنحنا دافعًا لتقديم المزيد

أعرب المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الكابتن حسام حسن، اليوم الجمعة، عن سعادته الغامرة بحفاوة الاستقبال الجماهيري لبعثة المنتخب الوطني لدى وصولها إلى مطار العلمين الجديدة، عقب المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وقال حسام حسن، في مداخلة خاصة مع قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إن منتخب مصر بذل أقصى جهد خلال مونديال 2026، حرصًا على إظهار التطورات والإنجازات التي وصلت إليها الكرة المصرية على الساحة الدولية، متمنيًا أن تتقبل الجماهير ما تم تحقيقه من تقدم خلال البطولة.

وأكد المدير الفني لمنتخب مصر أن فرحة الشعب المصري تعادل الدنيا، ودعم الجماهير يمنح الجهاز الفني واللاعبين دافعًا كبيرًا لتقديم المزيد خلال الفترة المقبلة.

كان آلاف المشجعين قد احتشدوا في مطار العلمين الدولي لاستقبال بعثة المنتخب المصري، في مشهد جماهيري للتعبير عن تقديرهم لما قدمه اللاعبون خلال مشوارهم في البطولة.

واستقل لاعبو المنتخب، يتقدمهم المدير الفني حسام حسن ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، حافلة مكشوفة جابت عددًا من أبرز شوارع مدينة العلمين الجديدة، وسط هتافات الجماهير التي حرصت على تحية اللاعبين والجهاز الفني.