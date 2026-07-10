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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حرائق الغابات تقتل 12 شخصا في أسبانيا

جانب من حرائق الغابات في أسبانيا
جانب من حرائق الغابات في أسبانيا
محمود نوفل
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لقى 12 ​شخصا مصرعهم في حريق غابات ‌اندلع في ألميريا بجنوب إسبانيا حيث يحاول 150 من رجال الإطفاء إخماد الحريق بحسب ما أعلنت عنه وكالة الطوارئ في الأندلس.


ومن جانبه ؛ قال وزير ​الرئاسة والصحة والطوارئ أنطونيو سانث ​الحريق “أكثر الحرائق تدميرا حتى الآن ⁠في منطقتنا ومأساة لم ​يسبق لها مثيل".
 

واندلع هذا الحريق في أعقاب حريق غابات خرج عن ​السيطرة في جنوب فرنسا في وقت ​سابق من الأسبوع، مما أجبر السلطات على إجلاء ‌أكثر ⁠من 10 آلاف شخص من أكثر من 20 بلدة وقرية صغيرة بالقرب من الحدود الإسبانية.
 


وتسببت موجات الحر المبكرة ​التي اجتاحت ​غرب أوروبا ⁠في شهري مايو  ويونيو في جفاف مساحات ​شاسعة من الأراضي، مما جعلها ​معرضة ⁠لحرائق الغابات هذا العام.
 

ولفتت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ارتفاع درجة الحرارة في ⁠أوروبا ​يزيد عن المتوسط العالمي ​بمثلين مما يزيد من احتمال حدوث موجات حارة ​تستمر لفترة طويلة.

أسبانيا حرائق الغابات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وكالة الطوارئ في الأندلس

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