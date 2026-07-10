حرائق الغابات تقتل 12 شخصا في أسبانيا

لقى 12 ​شخصا مصرعهم في حريق غابات ‌اندلع في ألميريا بجنوب إسبانيا حيث يحاول 150 من رجال الإطفاء إخماد الحريق بحسب ما أعلنت عنه وكالة الطوارئ في الأندلس.



ومن جانبه ؛ قال وزير ​الرئاسة والصحة والطوارئ أنطونيو سانث ​الحريق “أكثر الحرائق تدميرا حتى الآن ⁠في منطقتنا ومأساة لم ​يسبق لها مثيل".



واندلع هذا الحريق في أعقاب حريق غابات خرج عن ​السيطرة في جنوب فرنسا في وقت ​سابق من الأسبوع، مما أجبر السلطات على إجلاء ‌أكثر ⁠من 10 آلاف شخص من أكثر من 20 بلدة وقرية صغيرة بالقرب من الحدود الإسبانية.





وتسببت موجات الحر المبكرة ​التي اجتاحت ​غرب أوروبا ⁠في شهري مايو ويونيو في جفاف مساحات ​شاسعة من الأراضي، مما جعلها ​معرضة ⁠لحرائق الغابات هذا العام.



ولفتت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ارتفاع درجة الحرارة في ⁠أوروبا ​يزيد عن المتوسط العالمي ​بمثلين مما يزيد من احتمال حدوث موجات حارة ​تستمر لفترة طويلة.