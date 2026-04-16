مادونا تصدر ألبوم Confessions II بعد 20 عاما من نجاح الجزء الأول

كشفت المغنية الأمريكية مادونا عن إصدار ألبومها الغنائى الجديد باسمConfessions II، والذي يعد الجزء الثانى من ألبوم Confessions on a Dance Floor الصادر عام 2005، يوم 3 يوليو القادم.

وصرحت مادونا- 67 عاما- فى بيان أن الألبوم الجديد والذى تعاونت فيه مع ستيوارت وتابعت قائلة : "يجب أن نرقص، ونحتفل، فالرقص الذى نقوم به من الآلاف السنين طقس روحى، وساحة الرقص مكان تتواصل فيه مع جروحك، وهشاشتك.

وأثارت النجمة العالمية مادونا الجدل بعد حذف جميع منشوراتها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ولاحظ متابعوها حذف جميع الصور والمنشورات، تمهيدًا لطرح الجزء الثانى من ألبومها المرتقب «Confessions on a Dance Floor».