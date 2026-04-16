توزيع جوائز مسابقات التأليف المسرحي بالمركز القومي الثلاثاء المقبل

تنظم وزارة الثقافة، برعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، وبإشراف الدكتور أيمن الشيوي رئيس قطاع المسرح، حفل توزيع جوائز مسابقات التأليف المسرحي التي أقامها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر الثلاثاء 21 أبريل، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.



ويأتي الحفل في إطار توجه الوزارة لدعم الكُتّاب المسرحيين واكتشاف مواهب جديدة في مجال الكتابة المسرحية، من خلال ثلاث مسابقات رئيسية هي: «توفيق الحكيم للتأليف المسرحي» في دورتها الخامسة (مارس 2026)، و«د. علاء عبدالعزيز سليمان للتأليف المسرحي للكُتّاب الشباب» في دورتها الأولى (2025/2026)، إلى جانب مسابقة «توت عنخ آمون» للتأليف المسرحي في فرعي مسرح الطفل ومسرح العرائس.



وشهدت مسابقة «توفيق الحكيم» إقبالًا كبيرًا، حيث تنافس 168 نصًا مسرحيًا، وأسفرت نتائجها عن فوز ديفيد رفيق بشرى بالمركز الأول عن نص «مفتاح النور»، وجاء في المركز الثاني محمود خليل حسين عن «الجثة رقم خمسين»، بينما تقاسم المركز الثالث كل من محمد صبري قرني عن «أشباح المحطة» وحسام عبدالرؤوف عيد عن «في صحبة الشياطين».



وفي مسابقة «د. علاء عبدالعزيز سليمان» المخصصة للكُتّاب الشباب، والتي استقبلت 76 نصًا مسرحيًا، فازت آلاء محمد محمد فتحي بالمركز الأول عن نص «الحفرة»، تلاها أحمد رجائي أمين في المركز الثاني عن «رون»، فيما جاء المركز الثالث مناصفة بين جاسمين ماجد موريس عن «عن كل الأولاد» وسعد يوسف زكي سعد عن «لم يكتب التاريخ».

أما مسابقة «توت عنخ آمون» للتأليف المسرحي، التي استهدفت إثراء المحتوى الموجه للأطفال، فقد شهدت مشاركة 62 نصًا (46 لمسرح الطفل و16 لمسرح العرائس). وأسفرت النتائج عن فوز أماني حازم حسن في فرع مسرح الطفل عن نص «تحت قناع الشمس»، فيما فازت صفاء فريد عبد العزيز البيلي في فرع مسرح العرائس عن نص «تي وتوت وزمن الروبوت». كما أوصت لجنة التحكيم بمنح شهادات تقدير لكل من نهى أبو بكر محمد سالم عن «المضيف الأبدي»، وأمجد زاهر زخاري عن «العصا الذهبية وخطوات الملك الصغير».

ومن المقرر أن يصدر المركز كتابًا يضم النصوص الفائزة، في خطوة تستهدف توثيق التجارب المسرحية الجديدة، ودعم حضورها في المشهد الثقافي، بما يعكس حرص وزارة الثقافة على رعاية الإبداع المسرحي المصري وتقديم أصوات قادرة على التعبير عن الواقع برؤى فنية مبتكرة.