نقل موقف السيدة عائشة .. محافظ القاهرة: تطوير شامل ولحضاري للمنطقة

أشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أعمال نقل موقف السيدة عائشة إلى مكانه الجديد بنزلة سوق الحمام من المحور الجديد لصلاح سالم، على بعد لا يتجاوز ٧٠٠م من الموقع المؤقت الحالى. 
 

وأكد محافظ القاهرة ان كل ما يتم من أعمال تطوير بالمنطقة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتى تهدف إلى تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية تربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت ، خاصة أنها تضم عدد من المزارات التى يتردد عليها السياح .​


وأشار محافظ القاهرة إلى أن قرار نقل موقف السيدة عائشة الحالى إلى مكان بديل، جاء في إطار خطة الدولة لإنهاء أزمة الزحام في الميدان، وبما يتواكب مع أعمال التطوير الشاملة التي ستشهدها المنطقة قريبًا لاستعادة وجهها الحضاري .

ولفت الدكتور إبراهيم صابر إلى أن هذا الموقع الجديد يهدف إلى إبعاد حركة الميكروباصات عن بؤرة الازدحام في قلب الميدان، مع الاستفادة من قربه من المحور الجديد الذي يضمن الربط السريع والسهل مع كافة الطرق والمحاور الرئيسية بالعاصمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن عملية الانتقال تمت بشكل تدريجي على مدار اليوم.، لضمان عدم حدوث ارتباك مروري في المنطقة، وللتأكد من توفر وسائل نقل بديلة للركاب بشكل مستمر دون انقطاع، بما يحافظ على سيولة الحركة وتأمين راحة المواطنين.  

واضاف محافظ القاهرة أن الموقف الجديد سيكون أكثر تنظيمًا ، حيث يضم منطقة خدمات تشمل دورات مياه ، ومقاعد ، ومظلات، وكافيتريات ، ومحلات تجارية مصممة بشكل تراثي يتناسب مع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة لتوفير خدمات متكاملة للسائقين،  والمواطنين المترددين على الموقف .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تجهيز الموقف الجديد من خلال تحديد الحارات الخاصة بكل خط من خطوط السرفيس لمنع التداخل ووضع اللافتات الإرشادية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال رصف وتطوير المنطقة المحيطة بالكامل. 
 

كما تم الانتهاء من أعمال "دهان البلدورات" وتركيب أعمدة الإنارة الحديثة، مع تنفيذ حملة تشجير واسعة لإضفاء مظهر حضاري على الموقف وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين.

