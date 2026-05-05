الشتاء عمل ريمونتادا .. جمال شعبان يوجه تحذيرات عاجلة للمواطنين

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الأحوال الجوية غير مستقرة خلال هذه الأيام، وأن الشتاء قام بعمل "ريمونتادا"، وأن الأجواء الآن تشهد انخفاضات في درجات الحرارة، وبعد أيام سنشهد ارتفاعات.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان"، أن على الجميع توخي الحذر خلال هذه الفترة، وأن على كل شخص الحفاظ على درجة حرارة الجسم، وأن يكون معه جاكت أثناء الخروج من المنزل في المساء.

الفيروسات تصيب المواطنين

ولفت إلى أن الفيروسات تصيب المواطنين خلال هذه الفترة بسبب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأن ذلك نتيجة التغيرات الجوية، حيث تنخفض المناعة ويكون الإنسان عرضة للإصابة بالأمراض التنفسية.

وأشار إلى أن جسم الإنسان تحيط به مجموعة كبيرة من الفيروسات، وأن الله يحمي الإنسان، ولذلك على الجميع توخي الحذر من التقلبات الجوية.