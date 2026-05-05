حزن واسع على رحيل هاني شاكر.. كلمات مؤثرة من جمال شعبان

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الجميع حزين على رحيل الفنان الكبير هاني شاكر، أمير القلوب، موضحًا أن الراحل كان مثالًا للطيبة والبشاشة وحب الوطن.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان"، أن جنازة الراحل ستكون غدًا الأربعاء، والعزاء سيكون يوم الخميس في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ولفت إلى أن الراحل مر بظروف صعبة وتحديات بعد رحيل نجلته دينا، بعد إصابتها بمرض السرطان، ومن بعدها مر هاني شاكر بظروف صعبة.

وأشار إلى أن الجميع في الوسط الفني حزينون على رحيل أمير الغناء، وأننا ندعو الله بالصبر والسلوان لأسرته ولمحبيه في مصر وخارج مصر.