تشريعية الشيوخ تناقش تسجيل الأراضي الزراعية بأبيسات بمحرم بك بالإسكندرية

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ، للجلسة الثانية على التوالي ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد محمود حمزة عضو مجلس الشيوخ، بشأن تسجيل الأراضي الزراعية أبيسات السابعة والثامنة والسابعة بالمطار، والعاشرة بالمطار بمحرم بك بمحافظة الإسكندرية

تنظيم الشهر العقاري

وجاء في الاقتراح برغبة ضرورة تعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، إلى جانب تفعيل قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1423 لسنة 1998 و2800 لسنة 2020.

وتتضمن هذه القرارات حظر قيام الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بالتصرف بالبيع أو غيره من التصرفات الناقلة للملكية في الأراضي الزراعية والحدائق والبساتين الواقعة داخل كردونات المدن والقرى المعتمدة، والمملوكة للجهات المشار إليها، مع إلزام جهات الولاية ومصلحة الشهر العقاري بقبول طلبات المواطنين من ملاك الأراضي الزراعية الذين قاموا بسداد ثمن الأراضي، للسير في إجراءات تسجيل وشهر عقود الملكية الخاصة بهم.

ضرائب التصرفات العقارية

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن الهدف من هذا التشريع هو فصل إجراءات التسجيل عن ضرائب التصرفات العقارية، بحيث لم يعد سداد ضريبة التصرفات العقارية شرطًا مسبقًا لإتمام التسجيل، وإنما تُستكمل إجراءات التسجيل أولًا، ثم تتولى الجهات الضريبية تحصيل مستحقاتها.

كما يستهدف التعديل تسهيل إجراءات إثبات الملكية، وتشجيع المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم بسهولة ويسر، بما يسهم في الحد من المنازعات المتعلقة بملكية الأراضي والعقارات، إلى جانب إلغاء شرط تسلسل الملكية، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراءات التسجيل لتصل إلى 37 يومًا فقط

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة الجهات المعنية بالمرافق بضرورة تسجيل الأراضي الزراعية بمناطق أبيسات السابعة والثامنة والسابعة بالمطار، والعاشرة بالمطار بمحرم بك بمحافظة الإسكندرية.