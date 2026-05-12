محلية النواب: من يريد التقسيط لمبلغ التصالح في مخالفات البناء سيكون على 5 سنوات بدون فائدة

أكد النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، ان وزير التنمية المحلية اكدت العمل على مشروع تعديل بقانون التصالح في مخالفات البناء، مضيفاً أن وفقا الوزير بأن المشروع الجديد سيسمح التصالح في المناطق الأثرية.

واضاف النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مندوب الزراعة اكد ان قانون وزارة الزراعة لحل اشكالية المباني التي حصلت على التصالح خارج الأحواز العمرانية.

وتابع النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن من يريد التقسيط لمبلغ التصالح في مخالفات البناء ستكون على خمس سنوات بدون فائدة.