علام : تنفيذ مشروع منخفض القطارة مدمر لأماكن التعدين والأرض بالدلتا

أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية الأسبق، أنه كانت هناك دراسة ألمانية عن عدم جدوى ملء منخفض القطارة بمياه البحر.

وأضاف علام، في عام 2014 تم إثارة مشروع ملء منخفض القطارة بمياه البحر من جديد، متابعا أن تحلية المياه من خلال منخفض القطارة بمياه البحر يدمر الأرض في الدلتا.

وتابع ، أن تسرب المياه في حال ملء منخفض القطارة بمياه البحر كانت ستسبب ملوحة الاراضي، مستدركا أن له آثار مدمرة على أماكن التعدين.

أشار الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية الأسبق، إلى أن هذا المشروع مدمر من الناحية المائية.