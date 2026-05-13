مصطفى الفقي: المؤسسات الأمريكية لم تعد قادرة على مواجهة ترامب

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن نموذج الرئيس الأمريكي ترامب، يشبه “أغاني المهرجانات”، معتبرًا أنه يمثل إشارة واضحة إلى حالة من التردي السياسي في العالم المعاصر.

وقال مصطفى الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، ان ترامب يمتلك أسلوبًا صداميًا وصريحًا يجعل أفكاره واضحة أمام خصومه، مشيرًا إلى أن جرأته السياسية تعد من أبرز سماته التي ساعدت في حضوره القوي على الساحة الدولية.

وأوضح أن شخصيات تاريخية مثل Napoleon Bonaparte عانت من نزعات مشابهة لتلك التي تظهر في شخصية ترامب، لافتًا إلى وجود تشابه في بعض السمات القيادية والاندفاع السياسي.

وأشار الفقي إلى أن عددًا من الحكام العرب السابقين، بينهم معمر القذافي وصدام حسين، يملكون سمات قيادية تتشابه إلى حد كبير مع نموذج ترامب في أسلوب الحكم وإدارة المشهد السياسي.

النفوذ الشعبي والسياسي

وتابع أن المؤسسات الأمريكية تبدو حاليًا أقل قدرة على الوقوف في مواجهة ترامب، في ظل النفوذ الشعبي والسياسي الذي ما زال يتمتع به داخل الولايات المتحدة.