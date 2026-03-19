قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

«المصريين الأحرار» يهنئ القيادة السياسية والشعب بعيد الفطر ويؤكد: وحدة الصف الوطني صمام الأمان

عصام خليل
عصام خليل
فريدة محمد

أصدر حزب المصريين الأحرار برئاسة عصام خليل بيانًا رسميًا بمناسبة عيد الفطر المبارك، حمل رسائل تهنئة وتأكيدات سياسية تعكس قراءة واعية لمجريات المرحلة الراهنة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات متسارعة.

وتقدم الحزب بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، وإلى جموع الشعب المصري، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بمزيد من الاستقرار والرخاء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

وأكد الحزب أن تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي تفرض على القوى الوطنية كافة إدراكًا عميقًا لحساسية المرحلة، مشددًا على أن الوقت لم يعد يحتمل الخلافات أو الحسابات الضيقة، بل يتطلب اصطفافًا وطنيًا صلبًا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، لحماية مقدرات الوطن وصون أمنه القومي.

وأشار «المصريين الأحرار» إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، أثبتت قدرة واضحة على إدارة التحديات بحكمة واتزان، رغم الضغوط الإقليمية والدولية المتشابكة، وهو ما يعكس – بحسب البيان – رؤية استراتيجية واعية وإرادة سياسية قادرة على تثبيت دعائم الاستقرار.

وأعلن الحزب موقفه الداعم للدولة المصرية وقيادتها، مؤكدًا الوقوف صفًا واحدًا خلف كل القرارات والإجراءات التي تستهدف حماية الأمن القومي وتعزيز مسار التنمية الشاملة، مع التأكيد على أن تماسك الجبهة الداخلية يمثل الضمانة الحقيقية لعبور التحديات الراهنة.

كما جدد الحزب التزامه بدوره كشريك سياسي فاعل، يطرح الرؤى والبدائل، ويسهم بخبراته في دعم جهود الإصلاح والبناء، بما يعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، ويواكب تطلعات الشعب نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

مؤكدًا أن قوة مصر ستظل دائمًا في وحدة شعبها وتماسك مؤسساتها، وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار للوطن، وأن تعود هذه المناسبة على المصريين بالخير واليُمن والبركات.

المصريين الأحرار القيادة السياسية الشعب عيد الفطر الصف الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

