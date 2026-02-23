فيورنتينا يهزم بيزا بالدوري الإيطالي

فاز فيورنتينا على ضيفه بيزا 1/صفر، اليوم الاثنين، ، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق الأهداف فقط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية، وبفارق ثلاث نقاط خلف تورينو في المركز الخامس عشر وجنوه في المركز الرابع عشر.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بيزا عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) ، بفارق الأهداف فقط عن هيلاس فيرونا صاحب المركز العشرين والأخير.

وسجل فيورنتينا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13 عن طريق هدافه مويس كين، ليخطف فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سعيه لضمان البقاء والابتعاد عن شبح الهبوط.