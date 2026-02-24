فيفي عبده عن برنامجها ألف ليلة: التحضير طويل وبحب أعمل حاجة تضحك الناس |خاص

تحدثت الفنانة فيفي عبده عن كواليس احدث برامجها “ألف ليلة مع فيفى عبده” الذى يشارك فى موسم رمضان 2026 وسبب تأجيل مسلسل “خلى بالك من مراتك”.

وقالت فيفى عبده فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” ، انها سعيدة بالبرنامج خاصة انها تعاونت مع شركة الإنتاج فى برنامج “خلى بالك من فيفي” من قبل والذى حقق نجاحًا كبيرًا .

وأضافت فيفى عبده ، أن تحضير البرنامج استغرق منها وقت طويل ولكنها تحب تقديم كل ما يسعد الجمهور ، معلقة: “بحب اعمل الحاجات اللى تضحك الناس بعيد عن حرق الدم او الحاجات اللى دمها تقيل”.

وعن تأجيل مسلسها “خلى بالك من مراتك” الذى كان من المقرر عرضه فى هذا الماراثون الرمضاني ، قالت فيفي عبده انها اعطت وقتها للبرنامج خاصة انه 30 حلقة وكان من المستحيل ان توازن بينهما لذلك قررت التأجيل.

برنامج ألف ليلة مع فيفى عبده

وبرنامج «ألف ليلة مع فيفى عبده»، يُعرض عبر شاشة MBC مصر ومنصة MBC شاهد، ليقدّم محتوى خفيفًا يعتمد على المواقف الطريفة والحوارات التلقائية، فى تجربة مختلفة تضيفها إلى مشوارها الفنى.

وكانت علّقت منصة شاهد على الإعلان الترويجى قائلة: «جاهزين.. حلقات ومواقف هتنسّيك همومك فى برنامج ألف ليلة مع فيفى عبده.. مجانًا وحصريًا خلال شهر رمضان»، فى إشارة إلى توجه البرنامج نحو تقديم محتوى ترفيهى خفيف يراهن على الطاقة الإيجابية والحضور العفوى الذى تتميز به فيفى عبده.

يُذكر أن فيفى عبده كانت شاركت فى ماراثون رمضان الماضى من خلال مسلسل «العتاولة 2»، الذى مثّل عودة قوية لها إلى الدراما، وحقق تفاعلًا جماهيريًا ملحوظًا.