أخبار السيارات | نصائح للعناية بالسيارات والحفاظ عليها.. أسعار مازدا 3 موديل 2026 في السعودية

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

السيارات بها الكثير من الأجزاء وبالتالي يجب الحفاظ عليها من أجل إطالة عمرها، بالاضافة إلي انه يجب الالتزام بجدول الصيانة الدوري وتغيير الزيت والفلتر، وفحص المكابح .

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس بنز GLC350e موديل 2026 ، وتنتمي بنز GLC350e لفئة السيارات الهاتشباك، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

أعلنت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا 3 موديل 2026 ، وتنتمي مازدا 3 لفئة السيارات الهاتشباك، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تويوتا كورولا، وهوندا سيفيك، ونيسان سنترا .