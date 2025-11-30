مات وهو يعمل.. الأطباء يبكون رحيل الدكتور عمرو عبد الناصر محروس

عمت حالة من الحزن الوسط الطبي في مصر مع إعلان وفاة الأستاذ الدكتور عمرو عبد الناصر محروس استشاري العناية المركزة بقصر العيني.

ونعت النقابة العامة للأطباء ببالغ الحزن والأسى الأستاذ الدكتور عمرو عبد الناصر محروس استشاري العناية المركزة بقصر العيني، الذي وافته المنية أثناء عمله في مجمع السويس الطبي.

وقالت النقابة في منشور على صفحتها الرسمية: "نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

من جانبه حرص عدد من الأطباء على نعي الدكتور محروس، مشيدين بمسيرته المشرفة وما قدمه في خدمة العلم والمرضى، موكدين أنه "كان نموذجًا للطبيب الخلوق والمخلص في عمله، صاحب السيرة الطيبة والعلم الوافر".

وأضافوا: "لقد كان – رحمه الله – مثالًا في التفاني والإنسانية، لم يتأخر يومًا عن مدّ يد العون، وترك أثرًا طيبًا في نفوس زملائه وطلابه وكل من تعامل معه. وستظل مواقفه النبيلة وبصمته المهنية شاهدة على سيرته العطرة بعد رحيله".