مي عز الدين عن خالد صلاح: بيحب المسرح زي ما بعشقه

نشرت الفنانة مي عز الدين، فيديو للفنان الراحل خالد صالح عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليه قائلة: "ألف رحمة ونور عليك، وحشتني فنان عظيم وبيحب المسرح زي ما بعشقه، بس هو عرف عشقه قبلي، أنا بقيت زيك يا خالد، بقيت لما اتكلم عن المسرح قلبي بيفرح بحبه بكل تفاصيله ".







مسلسل قلبي ومفتاحه



وشاركت مي عز الدين في بطولة مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، ضم نخبة من النجوم الآخرين ، على رأسهم: آسر ياسين، دياب، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، ويشارك عمر السعيد كضيف شرف في أخر حلقتين، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق حول شخصية ميار (تؤديها مي عز الدين)، وهي امرأة مطلقة ثلاث مرات تسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير. تلتقي عن طريق الصدفة بـعزت (يؤدي دوره آسر ياسين)، سائق أوبر لم يتزوج بعد بسبب شروط والدته.



المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير، ومن إخراج تامر محسن، ويُعرض عبر قناة ON وقناة ON دراما، بالإضافة إلى منصة Watch It الرقمية.