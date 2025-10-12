جامعة قناة السويس: نسعى لبناء وعي رقمي رشيد لدى الطلاب والمجتمع

نظمت جامعة قناة السويس ندوة بعنوان مقاومة الإدمان الإلكتروني، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، الذي أكد إن جامعة قناة السويس تولي اهتماماً بالغاً بقضايا المجتمع المعاصر، ومن أبرزها ظاهرة الإدمان الإلكتروني التي تمثل تحدياً كبيراً أمام الأجيال الجديدة.

وأضاف "مندور" أن الجامعة تسعى من خلال ندواتها وبرامجها التوعوية إلى بناء وعي رقمي رشيد لدى الطلاب والمجتمع، يحقق الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، موضحاً أن مواجهة الإدمان الإلكتروني لا تكون بالمنع بل بالتثقيف والتوازن في الاستخدام، وغرس قيم الانضباط الذاتي والقدرة على إدارة الوقت.



وفي كلمتها أفادت الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذه الندوة تساعد على نشر الوعي والسلوكيات الإيجابية بين طلاب المدارس والجامعات، وذلك من خلال التعاون المستمر مع مديرية التربية والتعليم. مشيره إلى أن الإدمان الإلكتروني أصبح يشكل خطراً على الصحة النفسية والاجتماعية للأبناء، ومن هنا تسعى الجامعة إلى تقديم حلول عملية تساعد على الاستخدام الآمن والهادف للتكنولوجيا، بما يعزز من بناء جيل قادر على الاستفادة من التطور الرقمي دون أن يقع في فخ الإدمان.

واقيمت الندوة بمدرسة 24اكتوبر الإعدادية المشتركة للغات وقد جاءت الندوة بالتعاون مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتعاون مع ادارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم ، وتحت إشراف علمي من كلية التربية بقيادة الدكتور مدحت صالح عميد الكلية و بإشراف تنفيذي الدكتورة نهلة صابر تاواضروس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



حاضر بالندوة الدكتورة إسراء حسام عمر محمد مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربيه جامعة قناة السويس والتي وضحت طبيعة الأمان الإلكتروني والتعرف علي اعراضة وأسبابه واثردت الأعراض والعلامات التحذيريه واستراتيجيات عملية لمقاومة الإدمان الإلكتروني على مستوى الفردى والعائلى الاجتماعي واستعادة السيطرة على حياتنا ، واوضحت أدوات وتطبيقات مساعدة لمقاومة الإدمان الإلكتروني كتطبيق مراقبة الوقت وتطبيقات حصر المواقع الغير مرغوبة وأكدت على أن التوازن هو مفتاح النجاح في مقاومة الإدمان الإلكتروني .

شهدت الندوة مشاركة 43 طالب و طالبة في أجواء تفاعلية، وقام بتنظيمها الأستاذ محمد عثمان مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.