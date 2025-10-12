قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسئول وسنتخذ كل التدابير لحماية أمننا المائي
انطلاق البرنامج التدريبي القراءة التأسيسية القرآنية بمعاهد الأزهر الشريف
خطوات الترشح لعضوية مجلس النواب.. وإجراءات الطعن
إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر
مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام
الضرائب: الفاتورة والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لرد ضريبة القيمة المضافة
تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد
الجو اتقلب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد ارتداء الملابس الثقيلة
الصحة تنهي إجراءات خطة التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ للسلام
وزير الخارجية:نرفض اتخاذ أىة إجراءات أحادية بشأن ملف المياه
جامعة قناة السويس: نسعى لبناء وعي رقمي رشيد لدى الطلاب والمجتمع
الرئيس السيسي: مصر تولي أهمية كبيرة لمشروعات استكشاف الغاز الطبيعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة تنهي إجراءات خطة التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ للسلام

عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة تفقدية موسعة للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، للاطمئنان على جاهزية المستشفيات ضمن خطة التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ للسلام، والتي تشهد مشاركة عدد من رؤساء وزعماء وقادة الدول.

وخلال الجولة، تفقد الدكتور أحمد السبكي أقسام الطوارئ والرعايات المركزة والعمليات بمستشفى شرم الشيخ الدولي، بالإضافة إلى الغرفة المركزية لإدارة الطوارئ والأزمات بالمستشفى، لمتابعة مدى جاهزية فرق العمل والتأكد من تطبيق أعلى معايير الاستعداد والاستجابة السريعة لأي طارئ.

وأشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية بمستوى الجاهزية داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، المعتمد دوليًا من منظمة JCI لجودة الرعاية الصحية، مؤكدًا تميز وكفاءة الأطقم الطبية والإدارية والفنية العاملة بها، وما تبذله من جهود متميزة لضمان أعلى مستويات الخدمة الطبية المقدمة.

كما أعلن الدكتور أحمد السبكي أن مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء قدمت أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية حتى الآن، منها ما يقرب من مليون خدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولي وحده، مؤكدًا أن المستشفيات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وتعمل بأحدث التقنيات في مختلف التخصصات، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب التطور العالمي في مجال الرعاية الصحية.

التأمين الصحي مشروع التأمين الصحي جولة تفقدية جنوب سيناء جاهزية المستشفيات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

حادث تصادم

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

أرشيفية

الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة

حالة الطقس

تحذيرات من الأرصاد| أمطار ورياح وشبورة تعم مناطق متفرقة اليوم.. تفاصيل

صورة ارشيفية

من “طريق الإله” إلى “ممر الخطر”.. كيف تحوّل شريان قفط–القصير التاريخي إلى نقطة سوداء على خريطة الطرق؟

السيول

كيف استعدت محافظة اسوان لموسم السيول؟ |تفاصيل

بالصور

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

بالأحمر اللافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

انجيلنا جولي وبراد بيت

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

