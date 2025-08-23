حنان سليمان تكشف لصدي البلد كواليس شخصيتها في مسلسل 220 يوم

تألقت الفنانة حنان سليمان في مسلسل 220 يوم ونالت شخصيتها إعجاب الجمهور حيث تصدر المسلسل التريند.

قالت حنان سليمان في تصريحات خاصة لصدي البلد: “ بجسد شخصية ماجدة والدة كريم فهمي حماة مريم ”صبا مبارك" وهي أم و حماه حنونة جدا دائما تخاف علي ابنها و زوجتة و تدعم زوجتة دائماً و تدور العديد من المفاجآت داخل أحداث المسلسل.

وأضافت حنان سليمان " مسلسل 220 يوم مسلسل اجتماعي و رومانسي جميل، وسعيدة جدا بالشخصية والعمل مع فريق متعاون و الكواليس كلها ايجابية، وسعيدة بنجاح المسلسل و تعليقات الجمهور.



يذكر أن مسلسل 220 يوم مكون من 15 حلقة، من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وإخراج كريم العدل، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب