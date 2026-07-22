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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد زعيم ضيف حفل نوردو على مسرح قرطاج الدولي

نوردو مع أحمد زعيم
نوردو مع أحمد زعيم
قاسم

شارك الفنان أحمد زعيم في الحفل الذي أحياه الفنان التونسي نوردو على المسرح الأثري بقرطاج، ضمن فعاليات الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي، في أمسية استثنائية شهدت حضورًا جماهيريًا واسعًا.
 

وقدم زعيم أغنية «يا عراف»، التي تجمعه بنوردو والفنان أحمد سعد، وسط تفاعل لافت من الجمهور الذي ردد كلمات الأغنية، لتصبح واحدة من أبرز محطات الأمسية.
 

وشهد الحفل أيضًا مشاركة عدد من الضيوف، من بينهم الفنانة رحمة محسن والفنان الأخرس، في ليلة فنية جمعت نخبة من نجوم الغناء العربي على أحد أبرز المسارح التاريخية في المنطقة.

وحققت أغنية «يا عراف» نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، متجاوزة 61 مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب». والأغنية من كلمات الشاعر محمد الفقي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما.
 

وكان أحمد زعيم قد تعاون مؤخرًا، كملحن، مع نوردو في أغنية «سر وجعنا»، بمشاركة الفنانة رحمة محسن، ضمن أحداث فيلم «إذما»، الذي طُرح في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى الماضي.

وأغنية «سر وجعنا» من كلمات أحمد أبو زهرة ومحمود فاروق، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع جلال حمداوي، وقد حققت 23 مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب».

أحمد زعيم الفنان أحمد زعيم نوردو

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