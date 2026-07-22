العلاج الطبيعي تدعو المرضى للتأكد من تراخيص المراكز قبل تلقي الخدمة

حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي المواطنين والمرضى من التعامل مع منتحلي صفة أخصائي العلاج الطبيعي أو غير المؤهلين لتقديم الخدمة، داعية إلى ضرورة التأكد من تراخيص المنشآت الطبية ومقدمي خدمات العلاج الطبيعي قبل تلقي العلاج، حفاظا على صحة وسلامة المرضى.

وأكدت النقابة، في بيان، أهمية التحقق من ترخيص المنشأة الطبية، سواء على المستوى الشخصي أو المكاني، قبل الحصول على الخدمة، كما ناشدت أطباء العلاج الطبيعي وأصحاب المراكز الخاصة بإبراز الترخيص المكاني في مكان واضح داخل العيادات والمراكز، بما يتيح للمواطنين التأكد من قانونية المنشأة وعملها وفق الضوابط المعتمدة.

منتحلي صفة أخصائي العلاج الطبيعي

وأوضحت أن هذه الدعوة تأتي في إطار مواجهة محاولات بعض منتحلي الصفة، ومن بينهم خريجو كليات التربية الرياضية والتمريض وغيرهم، ممن يمارسون مهنة العلاج الطبيعي دون سند قانوني، ويفتتحون مراكز بالمخالفة للقانون، مستغلين المرضى بزعم تقديم خدمات العلاج الطبيعي.

وأشارت النقابة إلى أن الأجهزة التنفيذية نجحت خلال الفترة الماضية في ضبط عدد من المراكز المخالفة، وكشف أوكار من وصفتهم بالمتاجرين بصحة المرضى، مثمنة جهود الجهات المعنية في التصدي لهذه الممارسات.

ووجهت النقابة الشكر إلى الجهات والمسؤولين المعنيين، وفي مقدمتهم رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، ووكلاء وزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز مباحث الأموال العامة، تقديرا لجهودهم في ضبط المخالفين وحماية المواطنين.