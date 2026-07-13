تنويه هام بشأن استلام قرارات تكليف وتظلمات أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي

تهيب وزارة الصحة والسكان بالسادة المكلفين سرعة التوجه لاستلام قرارات التكليف الخاصة بهم خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار التكليف، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

كما يعلن قطاع تنمية المهن الطبية والإدارة العامة لشئون التكليف عن فتح باب تلقي طلبات التظلم من نتيجة حركة التكليف للسادة أطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي، وذلك بمقر الإدارة العامة لشئون التكليف، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2026 ولمدة أسبوعين.

الالتزام بالمواعيد المحددة

وتدعو الإدارة السادة المتقدمين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، واستيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة بدقة، بما يضمن سرعة فحص الطلبات والبت فيها.

وتؤكد الإدارة العامة لشئون التكليف أن قبول طلب التظلم واستلامه لا يترتب عليه بالضرورة قبول التظلم من الناحية الموضوعية، ولا ينتج عنه أي تعديل في قرار التكليف إلا بعد دراسة الطلب وفحصه واعتماده من السلطة المختصة، وفقًا للقواعد المنظمة.