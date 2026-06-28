نقابة العلاج الطبيعي تحذر من ترويج البلوجرز لمنتحلي الصفة

حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي يروج لها بعض البلوجرز ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن تلك الممارسات قد تعرض المواطنين للنصب واستنزاف أموالهم، فضلًا عن تعريض صحتهم للخطر.

وقالت النقابة، في بيان لها، إنها رصدت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد البلوجرز يدعى "حجا جوفيتش"، يروج خلالها لشخص يدعى أحمد حسين عبد الهادي، ويصفه بأنه "دكتور مصري" ويحقق ما وصفه بـ"المعجزات" في العلاج.

وأضافت النقابة أنه بالتحقق من بيانات المذكور، تبين أنه خريج كلية التربية الرياضية، ويدير مركزًا بشارع الجند خلف نادي هليوبوليس بالقاهرة، ويدعي أنه أخصائي علاج طبيعي ومعالج تأهيلي لإصابات الملاعب والحوادث، رغم أنه لا يحمل ترخيصًا بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي من وزارة الصحة، ولا يحق له قانونًا التعامل مع المرضى أو ممارسة المهنة.

وأكدت النقابة أن الترويج لشخص غير مؤهل أو غير مرخص لممارسة العلاج الطبيعي يمثل تضليلًا للمواطنين، ويعد صورة من صور الغش والخداع، فضلًا عن كونه انتهاكًا لحقوق المرضى وتهديدًا لسلامتهم الصحية.

وناشدت النقابة المواطنين التأكد من أن مقدم الخدمة العلاجية حاصل على ترخيص رسمي لمزاولة المهنة، وعدم الانسياق وراء الدعاية المضللة أو الادعاءات غير الموثقة المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما طالبت النقابة الجهات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدعو أحمد حسين عبد الهادي ومركزه الخاص، وكل من يروج لممارسة العلاج الطبيعي من غير المرخص لهم، حمايةً للمواطنين وصونًا لحقوق المرضى، مؤكدة مجددًا أن المذكور خريج كلية التربية الرياضية، ولا يحق له قانونًا التعامل مع المرضى أو ممارسة مهنة العلاج الطبيعي.