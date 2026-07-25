زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بفستان لافت.. شاهد

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال رحلة إيطاليا.

إطلالة زوجة ماجد المصري

تألقت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة عصرية، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالألوان المبهجة المتناسقة مع الأجواء الصيفية.

تزينت زوجة ماجد المصري بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة ماجد المصري على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.