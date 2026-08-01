القبض على خفير أنهى حياة مدير مدرسة داخل فناء المدرسة في المعادي

أقدم خفير على طعن مدير مدرسة بسلاح أبيض داخل فناء المدرسة بالمعادي في القاهرة، ما تسبب في وفاة الأخير متأثرا بجراحه.

ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المعادي يفيد بإقدام خفير على طعن مدير مدرسة ما تسبب في وفاته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثروا على جثمان المجني عليه، وحددوا هوية المتهم وتم القبض عليه.

على جانب آخر، استأنف تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين يتزعمهم شخص يحمل الجنسية الغينية تخصصوا في انتحال صفة رجال شرطة وارتكاب جرائم السرقة بدائرة قسم شرطة المرج على الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين في غضون مارس الماضي بدائرة قسم شرطة المرج، توجهوا إلى مقر وجود المجني عليه مالك شركة وأوهموه بأنهم من رجال الشرطة، ثم قيدوا يديه باستخدام أربطة بلاستيكية، ما أدى إلى شل مقاومته وبث الرعب في نفسه، ثم نجحوا بتلك الوسيلة في الاستيلاء منه على مبلغ مالي وعدد من الهواتف المحمولة المملوكة له.

ورد بلاغ إلى مباحث قسم شرطة المرج من مالك شركة يتهم عددا من الأشخاص باقتحام شركته وتقييده بعد أن أوهموه بأنهم من رجال شرطة ثم استولوا على مبالغ مالية بحوزته، ودلت التحريات على صحة المعلومات وأن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا يتزعمهم شخص يحمل الجنسية الغينية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكابهم الواقعة.