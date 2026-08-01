تحسين مستوى الخدمات.. نائب محافظ الفيوم يعقد لقاءً لخدمة المواطنين بقرية العدوة

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، عقد الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم، بحضور نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم لشؤون القرى، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، ومسؤولي الجهات المعنية.

يأتي اللقاء استمراراً لجهود التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وقد استمع نائب المحافظ خلال اللقاء، إلى عدد من شكاوى وطلبات المواطنين، ووجّه بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكدًا أهمية الاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، واستجابةً لمطلب أحد المواطنين بشأن رصف طريق عزبة المدني بقرية أبو السعود، وجّه نائب المحافظ، الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بتمهيد الطريق بصفة مستمرة، لحين إدراجه ضمن أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما وجّه منسق وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة بحصر احتياجات العزبة من خدمات الكهرباء.

واستمع نائب المحافظ، إلى شكوى أهالي قرية العامرية بشأن عدم وجود مطب صناعي على الطريق الرئيسي، وما يترتب على ذلك من مخاطر على المواطنين، موجهًا مديرية الطرق، بدراسة إنشاء مطب صناعي وفقًا للاشتراطات الفنية المعتمدة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفيما يتعلق بدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص العمل، وجّه نائب المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بفحص عدد من الحالات لبيان مدى استحقاقها للدعم ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، مع توفير أوجه الرعاية اللازمة للحالات الإنسانية الأكثر احتياجًا.

كما وجّه مديرية العمل، بتوفير فرص عمل مناسبة لعدد من المواطنين، تتوافق مع مؤهلاتهم وخبراتهم، بما يسهم في تحسين مستوى دخولهم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لأسرهم.

وأكد "التوني"، أن لقاءات خدمة المواطنين ستستمر بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، بما يعزز التواصل المباشر مع المواطنين، ويضمن سرعة الاستجابة لشكاواهم، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تحقيقًا لمصلحة المواطن وتحسين جودة الحياة.