أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب.. خبير عسكري: التصعيد مع إيران يهدد الاقتصاد العالمي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الأرصاد تحذر من الموجة الحارة.. 41 درجة ببعض المناطق وأمطار رعدية جنوبًا

تشهد مصر، اليوم السبت 1 أغسطس 2026، استمرار تأثير الموجة شديدة الحرارة، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، إلى جانب ظهور عدد من الظواهر الجوية المؤثرة على بعض المناطق وفقا لما رصدة صباح البلد.

طقس شديد الحرارة نهارًا ومائل للحرارة ليلًا

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن الطقس سيكون شديد الحرارة ورطبًا على معظم أنحاء البلاد خلال ساعات النهار، بينما يكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، في حين يسود ليلًا طقس مائل للحرارة ورطب على أغلب الأنحاء.

الدولار بكام.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت

شهدت أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري استقرارًا في بداية تعاملات اليوم السبت 1 أغسطس 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين لحركة أسعار العملات الرئيسية.

ورصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أسعار صرف العملات علي النحو التالي:

الدولار الأمريكي يحافظ على مستواه

استقر سعر الدولار الأمريكي ليسجل:

الشراء: 51.09 جنيه

البيع: 51.19 جنيه

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم حالة من التراجع، بالتزامن مع استمرار تأثر المعدن الأصفر بحركة الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، في ظل ترقب المستثمرين للمتغيرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب محليًا وعالميًا.

ورصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد الأسعار والتي جاءت علي النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم المستويات التالية:

عيار 24: 6777 جنيهًا للجرام

عيار 21: 5930 جنيهًا للجرام

عيار 18: 5083 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 47440 جنيهًا

منظومة الخصم المباشر.. خطوة جديدة لتعزيز الرقابة وضمان وصول الدعم لمستحقيه

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات رقابية حديثة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على المال العام.

وأكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة والتموين، أن منظومة الخصم المباشر تعتمد على بيانات لحظية دقيقة تمكن الجهات المختصة من متابعة المنظومة بشكل مستمر، ورصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا، مع التأكيد على الدور المحوري للمواطن في إنجاح منظومة الرقابة.

انطلاق «100 يوم صحة».. فحوصات مجانية وخدمات علاجية تصل للمواطنين في كل المحافظات

بدأت اليوم فعاليات النسخة الجديدة من مبادرة «100 يوم صحة»، التي تنفذها وزارة الصحة والسكان بهدف توسيع نطاق الخدمات الطبية المجانية والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب استمرار المبادرات الرئاسية الخاصة بالكشف المبكر عن الأمراض وتقديم الرعاية الصحية.

خدمات مجانية لكبار السن

أكد عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، أن الدولة تواصل الاهتمام بصحة كبار السن من خلال مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة، والتي تستهدف المواطنين من عمر 65 عامًا فأكثر، عبر تقديم خدمات طبية مجانية تشمل قياس الطول والوزن، وضغط الدم، ومستوى السكر، وإجراء رسم القلب، بالإضافة إلى اختبارات الكشف المبكر عن الزهايمر واستبيانات الصحة النفسية، مع تقديم التوعية الصحية والغذائية.

تسهيلات جديدة لتراخيص المحال وإلغاء التعقيدات الروتينية لتشجيع أصحاب الأنشطة

تواصل الحكومة جهودها لتيسير الإجراءات أمام أصحاب المحال التجارية، في إطار خطة تستهدف إزالة العقبات التي واجهت تطبيق قانون المحال العامة، وزيادة معدلات تقنين الأوضاع، من خلال تبسيط إجراءات استخراج التراخيص وتقليل الروتين، بما يسهم في دعم النشاط التجاري وتحسين بيئة الاستثمار.



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اجتماع موسع لإزالة العقبات

كشف وائل فايز، الكاتب المتخصص في شؤون التنمية المحلية، أن الاجتماع الأخير الذي عقدته وزيرة التنمية المحلية مع الجهات المعنية شهد مناقشات موسعة بشأن آليات تطوير منظومة تراخيص المحال والتصالح، بهدف الوصول إلى حلول عملية تسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

خبير عسكري: التصعيد مع إيران يهدد الاقتصاد العالمي.. ومضيق هرمز في قلب الأزمة

تتزايد المخاوف الدولية من اتساع رقعة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار الضغوط السياسية والعسكرية وتراجع فرص التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، وسط تحذيرات من أن أي مواجهة عسكرية قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، خاصة مع ارتباطها بأحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة الدولية.

تحذير من استهداف البنية التحتية الإيرانية

قال اللواء سمير عباهرة، الخبير العسكري، إن أي استهداف للبنية التحتية الإيرانية لن تقتصر تداعياته على الداخل الإيراني، بل قد يقود إلى أزمة إقليمية ودولية واسعة، واصفًا هذا السيناريو بأنه «ضرب من الجنون» لما يحمله من مخاطر على مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة.