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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء: يجوز للمرأة السفر من دون محرم للحج والعمرة.. محمد كمال: دخول النساء النار قبل الرجال لا أصل له في القرآن ولا السنة

دار الإفتاء
دار الإفتاء
محمد شحتة

فتاوى تشغل الأذهان

ما حكم سفر المرأة لأداء العمرة والحج بدون محرم؟

هل الميت يعلم مكانه في الجنة أو النار قبل الوصول للقبر؟

هل تدخل النساء النار قبل الرجال؟.. أمين الفتوى يجيب

 

تتجدد يوميًا تساؤلات المسلمين حول العديد من القضايا الدينية التي ترتبط بحياتهم وعباداتهم ومعاملاتهم، بحثًا عن الحكم الشرعي الصحيح الذي يطمئن قلوبهم ويعينهم على الالتزام بتعاليم الدين. 

ومع تنوع هذه الأسئلة واختلاف موضوعاتها، تواصل المؤسسات الدينية الرد عليها وبيان الرأي الشرعي فيها.

وفي السطور التالية، نرصد أبرز الفتاوى التي شغلت اهتمام المسلمين خلال الفترة الأخيرة، ونستعرض إجابات العلماء والمتخصصين بشأنها.

سفر المرأة للحج والعمرة بدون محرم

في البداية، أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:"ما حكم سفر المرأة لأداء العمرة والحج بدون محرم؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: أنه يجوز للمرأة السفر من دون محرم للحج والعمرة ما دام الأمن متحققًا في سفرها وإقامتها وعودتها، روى الإمام أحمد في "المسند" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: «فوالذي نَفسِي بيَدِه لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ حتى تَخرُجَ الظَّعِينةُ مِن الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالبَيتِ في غَيرِ جِوارِ أَحَدٍ».

معرفة دخول الجنة أم النار

كما أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول: هل الميت يعلم مكانه في الجنة أو النار قبل الوصول للقبر؟

وقال عمرو الورداني، في إجابته على السؤال، قائلاً: لا يشترط للإنسان بعد قبض روحه وقبل خروج جثمانه من منزله أن يرى مقعده من الجنة أو النار، فليس كل إمارة تتحقق لكل إنسان مات.

وتابع: لا يشترط أن يرى الإنسان شريط حياته وهو فى سكرات الموت.

وأوضح أن الإنسان وهو فى قبره يكون لديه حالة من حالات الخوف والرعب، لكن يمكن لشخص أن يعذب ويعفو عنه الله فى الآخرة ويدخله الجنة، فهذه مراحل ودرجات وليس معنى أن الميت طالما رأى النار سيدخلها فما وظيفة الشفاعة وما وظيفة ان الله سيجعل لنا شفعاء يوم القيامة.

دخول النساء النار قبل الرجال

كما أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول ما يتردد بشأن دخول النساء النار قبل الرجال، مؤكدًا أن هذا الكلام لا أصل له في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية.

وأوضح الشيخ محمد كمال، أن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين الرجل والمرأة في الجزاء، مستشهدًا بقول الله تعالى: «من عمل صالحًا من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة»، مشيرًا إلى أن معيار النجاة هو العمل الصالح وليس النوع.

وأشار أمين الفتوى إلى أن ما يُتداول بشأن دخول النساء النار أولًا هو فهم خاطئ لبعض الأحاديث النبوية، ومنها حديث «يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار»، موضحًا أن الحديث جاء في سياق التحذير من سلوكيات معينة مثل كفران العشير، وليس حكمًا عامًا على جميع النساء.

وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في مواضع أخرى فضل العديد من النساء وبشرهن بالجنة، مثل السيدة خديجة والسيدة عائشة رضي الله عنهما، وكذلك امرأة فرعون التي ضرب الله بها المثل في الإيمان، مما يدل على أن التفاضل يكون بالتقوى والعمل.

وشدد الشيخ محمد كمال على أن دخول الجنة أو النار هو من علم الغيب الذي استأثر الله به، ولا يجوز الجزم بمصير شخص بعينه، لافتًا إلى أن الواجب على المسلم هو الاجتهاد في الطاعة والابتعاد عن المعاصي.

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