ماسك لبان الدكر والنشا لشد البشرة

ماسك لبان الدكر مع النشا يعتبر من الوصفات الطبيعية الفعالة للعناية بالبشرة، حيث يعرف بفوائده في تفتيح البشرة، وشدها، وتقليل التجاعيد بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمحفّزة لإنتاج الكولاجين.

إليكِ طريقة تحضيره واستخدامه:

ماسك لبان الدكر والنشا..

1. ينقع ملعقة من لبان الدكر في كوب ماء ويترك ليلة كاملة ثم يصفى

2. يضاف للسائل ملعقة كبيرة نشا و يمزج جيدا حتى ذوبان النشا

3. يوضع الخليط على نار هادئة (3-4) دقائق حتى يثقل القوام ويصبح كريمي

4. بعد أن يبرد الخليط قليلا يمكن إضافة ملعقة من اي نوع زيت متوفر و مناسب بنوع البشرة و يمزج الخليط جيدا

5. يوضع في عبوة نظيفة جافة محكمة الإغلاق

6. يستخدم 2-3 مرات في الاسبوع

7. يستخدم على بشرة نظيفة ويترك (20) دقيقة أو حتى يجف تماما ثم تغسل البشرة و ترطب

8. صالح للاستخدام خلال اسبوعين ويحفظ في البراد

9. يمكن استخدام الماسك بدون اضافة الزيت خاصة عند اصحاب البشرة الدهنية والبشرة شديدة التعرق

10. الترطيب ضروري جدا بعد غسل الماسك خاصة عند اصحاب البشرة الجافة

11. الماسك يقلل الحبوب و يهدئ البشرة ، يخفف التجاعيد و إضافة الزيت تعطي ترطيب ونعومة للبشرة

12. في حال عدم توفر النشا يمكن استبداله ب (الرز )