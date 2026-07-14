دقيقة صمت قبل قمة فرنسا وإسبانيا إحياءً لذكرى ضحايا هجوم نيس

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق مواجهة فرنسا وإسبانيا، المقرر إقامتها اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

وتأتي هذه اللفتة تخليدًا لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة نيس الفرنسية في 14 يوليو 2016، والذي أسفر عن مقتل 86 شخصًا ينتمون إلى 19 جنسية مختلفة.

ومن المقرر أن يقف لاعبو المنتخبين والجهازان الفنيان والجماهير دقيقة حداد قبل صافرة البداية، في إطار حرص "فيفا" على إحياء ذكرى الضحايا والتعبير عن التضامن مع أسرهم.

وتقام المباراة وسط ترقب جماهيري كبير، حيث يتنافس المنتخبان على بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026، في واحدة من أقوى مواجهات البطولة.