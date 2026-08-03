اليابان تحذر سكان "كوماموتو" من الإصابة بضربات الشمس ووقوع المزيد من الزلازل

حذرت السلطات اليابانية، اليوم الاثنين، سكان محافظة "كوماموتو" التي ضربها زلزال قوي الأسبوع الماضي بلغت شدته 7.1 درجة، من احتمالية وقوع المزيد من الزلازل، كما حثتهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الإصابة بضربات الشمس.

ويأتي ذلك بعدما وصلت درجة الحرارة، اليوم، في "كوماموتو" إلى 40.3 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة تشهدها المحافظة الواقعة غرب اليابان.

وحثت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، المواطنين اليابانيين على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتجنب التعرض للإصابة بضربات الشمس مثل: الامتناع عن القيام بأي أنشطة في الهواء الطلق والبقاء في مكان بارد خلال فترة النهار.

من جانبهم.. أعلن مسئولون بالمحافظة وفاة سيدة في السبعينات من العمر أثناء احتمائها في سيارة في أعقاب الزلزال، مرجحين أن يكون السبب وراء الوفاة إصابتها بضربة شمس.

وفي ظل تواصل النشاط الزلزالي الشديد، دعت وكالة الأرصاد اليابانية إلى توخي الحذر من وقوع المزيد من الزلازل قد تصل شدتها إلى المستوى السابع، وهو أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل الياباني، وذلك حتى غدًا /الثلاثاء/.

وفي السياق، أوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن مخاطر وقوع انهيارات أرضية وانهيار المنازل لا تزال مرتفعة في المناطق التي تعرضت لهزات أرضية قوية.

يشار إلى أن السلطات في "كوماموتو" أكدت، صباح اليوم، أن حصيلة الوفيات المؤكدة منذ أن ضرب الزلزال المحافظة بلغت 38 شخصا، علاوة على تضرر أكثر من 4600 منزل وتدمير 181 منزلا آخرين.

وتسبب الزلزال في نزوح أكثر من 8500 شخص عن منازلهم وإجلائهم إلى مراكز إيواء مؤقتة بالمحافظة، كما عانت 46 ألفا و700 أسرة من انقطاع إمدادات المياه، وذلك حتى الساعة الثانية من ظهر أمس الأحد.