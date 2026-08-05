الأوقاف : البرنامج الصيفي للطفل يستثمر وقت الفراغ وينمي الوعي والمهارات

قال الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنّ الوزارة بدأت تنفيذ «البرنامج الصيفي للطفل» اعتبارًا من 21 مايو الماضي، بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي لعدد كبير من مراحل التعليم الأساسي، بهدف استثمار أوقات فراغ الأطفال في أنشطة نافعة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية ندى رضا، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أن الفراغ يمثل تحديًا كبيرًا في ظل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والشاشات الذكية وإدمان المشاهدة الرقمية، ولذلك تحرص الوزارة على التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة لإشغال وقت الأطفال بما ينفعهم.

وأوضح رسلان أن البرنامج يرتكز على 4 محاور رئيسية هي الجانب العلمي، واللغوي، والأخلاقي، والترفيهي، حيث يتعلم الأطفال المعاني والقيم المستوحاة من سور القرآن الكريم من سورة الضحى إلى سورة الناس، إلى جانب دراسة الأحاديث من «الأربعين النووية»، مع تدريبهم على الفهم والحوار وطرح الأسئلة، كما يتضمن البرنامج تنمية مهارات اللغة العربية في جلسات تطبيقية، إلى جانب تقديم مبادرة «صحح مفاهيمك» بصورة مبسطة للأطفال لمعالجة القضايا السلوكية، مع الاستعانة بمحتوى مرئي وتفاعلي لإكسابهم السلوكيات الإيجابية.

وأضاف أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية انضم إلى البرنامج خلال شهر يونيو لاستكمال جهود الوزارة في اكتشاف المواهب وصقل المهارات، موضحًا أن الأنشطة تشمل تلاوة القرآن الكريم، والإنشاد، والإلقاء، والخطابة، والرسم، وكتابة قصة الطفل بمشاركة متخصصين، إلى جانب دورات في المشغولات اليدوية، كما أطلق المجلس في 27 يوليو الجاري مسار «قدرات» المخصص لذوي الهمم ضمن برنامج «صيفنا بهجة».

وأكد أن الأنشطة مستمرة طوال فترة الصيف في المساجد الكبرى بالمحافظات، إلى جانب فعاليات نوعية بالمحافظات المختلفة، وأن البرنامج متاح لجميع الأطفال من سن رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية دون أي شروط، مع تخصيص جوائز للمتميزين وتشجيع أولياء الأمور على الحضور والمشاركة.

