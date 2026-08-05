الغندور يثير الجدل: هناك من يدافع عنك حبا... وآخرون يفعلونها مقابل المصالح

أثار الإعلامي خالد الغندور حالة من الجدل بعد تصريحات نشرها عبر حسابه بموقع فيسبوك، تحدث خلالها عن الفارق بين الدعم الصادق والدفاع القائم على المصالح، مؤكدا أن هناك اختلافا كبيرا بين من يساند شخصا عن اقتناع ومحبة، ومن يفعل ذلك لتحقيق مكاسب شخصية.

و كتب الغندور :فيه حد يدافع عنك في الحق مش في الباطل عشان بيحبك و فيه حد يدافع عنك حق و باطل عشان بتدفعله او مصلحته معاك و الفرق كبير فلازم تفرق بين اللي بيشجع بحب و بدون مصلحة و بين اللي بيشجع بمقابل يراتب اول الشهر او شغلانة او لجنة او التواجد في الحفلات و السفريات .



و أضاف: و يمكن كمان تكون فرست كلاس تذكرة و اقامة و اكل و شرب و تذكرة الماتش في مكان حلو المهم تشجيع مقابل استفادة و دول اصبحوا كثير اوي.

