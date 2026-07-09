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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سمير فرج: أمريكا استهدفت 80 هدفا إيرانيا أضعفهم داخليا وخارجيا

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
هاني حسين
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أكد اللواء سمير فرج الخبير العسكري، أن إغلاق مضيق هرمز يتسبب في أزمة اقتصادية كبيرة حول العالم  وأمريكا تسعى لإعادة فتح مضيق هرمز كما كان قبل الحرب .

وقال سمير فرج في حواره  مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" هناك ارتفاعات في أسعار النفط بسبب التوترات في مضيق هرمز وأسعار الأسمدة ارتفعت بسبب عدم السماح للسفن بالعبور في مضيق هرمز ".


وتابع سمير فرج :" ترامب منح إيران مهلة أسبوع من أجل تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق خامنئي ".

وأكمل سمير فرج :" مجتبى خامنئي لم يحضر جنازه والده  والسبب الأكبر لغيابه هو إصابته الشديدة ".

ولفت سمير فرج :"  إيران استهدفت ناقلتي نفط سعودية وقطرية في مضيق هرمز للإرسال رسالة لترامب ان إيران صاحبة الكلمة في مضيق هرمز  ورد ترامب بشن هجوم على إيران واستهدف 80 هدف إيراني مؤثر يضعف القيادة الإيرانية  داخليا وخارجيا ". 
 

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