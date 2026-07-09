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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نجاح عملية بمناظير الفراغ الثالث بأياد مصرية

فريق طبي مصري
فريق طبي مصري
هاني حسين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، فريق طبي مصري ينجح في إجراء عملية جراحية بتقنية مناظير الفراغ الثالث، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون".

وقال محمد الشربيني أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب جامعة القاهرة، :" كان عندنا حلم  إننا نعمل عمليات جراحية في مصر بأيادي مصرية بتقنية مناظير الفراغ الثالث ".


وتابع محمد الشربيني :" نقدم خدمات طبية بأعلى مستوى عطبي عالمي بتقنية مناظير الفراغ الثالث ".

واكمل محمد الشربيني :"  إحنا كنا عايزين نعمل العمليات بأيادي مصرية وسافرنا بره وإحنا مش أقل من الاطقم الطبية الأجنبية وإحنا بنذاكر ونجتهد وسعينا لتحقيق الحلم ".

ولفت محمد الشربيني :" نجحنا في نقل تقنية مناظير الفراغ الثالث لمصر "، مضيفا:" ايدي الأطباء المصريين في الجراحات والتدخلات الجراحية مشهود لها عالميا وإحنا مش اقل من حد ".

مصر فريق طبي الطب المناظير مناظير الفراغ الثالث

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