نجاح عملية بمناظير الفراغ الثالث بأياد مصرية

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، فريق طبي مصري ينجح في إجراء عملية جراحية بتقنية مناظير الفراغ الثالث، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون".

وقال محمد الشربيني أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب جامعة القاهرة، :" كان عندنا حلم إننا نعمل عمليات جراحية في مصر بأيادي مصرية بتقنية مناظير الفراغ الثالث ".



وتابع محمد الشربيني :" نقدم خدمات طبية بأعلى مستوى عطبي عالمي بتقنية مناظير الفراغ الثالث ".

واكمل محمد الشربيني :" إحنا كنا عايزين نعمل العمليات بأيادي مصرية وسافرنا بره وإحنا مش أقل من الاطقم الطبية الأجنبية وإحنا بنذاكر ونجتهد وسعينا لتحقيق الحلم ".

ولفت محمد الشربيني :" نجحنا في نقل تقنية مناظير الفراغ الثالث لمصر "، مضيفا:" ايدي الأطباء المصريين في الجراحات والتدخلات الجراحية مشهود لها عالميا وإحنا مش اقل من حد ".