البيت الروسي يحتفل بذكري 200 عام على تأسيس الخارجية المصرية ويكرم الخريجين

تحتفل بعد غد / الاثنين / جمعية الصداقة المصرية الروسية بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي بالقاهرة في السابعة مساء الاثنين 13 يوليو الجاري بالذكرى ال 200 على تأسيس وزارة الخارجية المصرية وملامح التعاون المصري الروسي في الساحات الدولية.

وذكر بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة اليوم انه سوف يتم تكريم مجموعة من خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية البارزين والذين لعبوا دورا كبيرا من خلال اسهاماتهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا بحضور د.ابراهيم كامل رئيس جمعية الصداقة،ود.فاديم زايتشيكوف مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر والسفير عزت سعد سفير مصر السابق في موسكو،وشريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية .

كما سوف ويشارك عن الخريجين د. مرسي الطحاوي أستاذ الفيزياء النووية المتفرغ بهيئة الطاقة الذرية وأول من اصدر كتابا في مصر والوطن العربي عن الطاقة النووية،ود.انور إبراهيم عميد المترجمين المصريين عن اللغة الروسية ووكيل وزارة الثقافة ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية سابقا وصاحب العديد من الترجمات عن اللغة الروسية ،

واوضح ان الاحتفالية تضم عرضا يقدمه شريف جاد عن اهم الشخصيات البارزة من خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية على مدار العقود المختلفة منذ بدات مصر في الحصول على المنح الدراسية من الاتحاد السوفيتي عام 1956.. مشيرا الي اختتام الاحتفالية بالإعلان عن الأعضاء الجدد لعضوية اللجان النوعية بجمعية الصداقة المصرية الروسية والتي سوف تقود الأنشطة خلال الموسم القادم الذى يبدا في سبتمبر 2026.