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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية

محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال
محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال
أ ش أ

شهد محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال، اليوم /الأحد/ حفل تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والدبلومات الفنية وطلاب مدرسة «WE» للتكنولوجيا التطبيقية والاتصالات، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الأزهر الشريف ومديرية التربية والتعليم، وأسر وأولياء أمور الطلاب والطالبات المكرمين.

وشمل التكريم أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية، والثانوية الأزهرية، والثانوية العامة بشعبها المختلفة، والدبلومات الفنية، إلى جانب الطلاب المتميزين بمدرسة «WE» للتكنولوجيا التطبيقية والاتصالات، تقديرًا لتفوقهم وتميزهم، وتشجيعًا لهم على مواصلة النجاح في المراحل التعليمية المقبلة.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بالمشاركة في تكريم أوائل الطلاب والمتميزين، مؤكدًا أن هذا الاحتفال يمثل تقديرًا للعلم والتفوق، ويعكس ما يتمتع به أبناء المحافظة من قدرات متميزة تؤهلهم للمنافسة وتحقيق نتائج مشرفة على مستوى الجمهورية.

وقدم الدكتور إسماعيل كمال التهنئة للطلاب والطالبات المكرمين، مشيدًا بجهود أسرهم ومعلميهم باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق هذا النجاح، منوها بأن التفوق ثمرة منظومة متكاملة من الاجتهاد والدعم والرعاية.

وأكد كمال أن الدولة المصرية،تضع بناء الإنسان المصري وتطوير منظومة التعليم في مقدمة أولوياتها، باعتبار التعليم حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، وإعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

ووجه محافظ جنوب سيناء، رسالة إلى الطلاب المكرمين، حثهم خلالها على مواصلة التفوق والتمسك بالعلم والأخلاق، والاستفادة من قدراتهم ومواهبهم في خدمة وطنهم، مؤكدًا أن ما حققوه اليوم ليس نهاية الطريق، وإنما بداية مرحلة جديدة تتطلب مزيدًا من العمل والاجتهاد وتحمل المسؤولية.

وأشار إلى أن التوسع في التعليم الفني والتكنولوجي، ومنه مدارس التكنولوجيا التطبيقية والاتصالات، يمثل أحد المسارات المهمة لإعداد الطلاب وتأهيلهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل، بما يسهم في توفير كوادر مؤهلة وقادرة على المشاركة في خطط التنمية.

كما أكد أن محافظة جنوب سيناء مستمرة في دعم المتفوقين والمتميزين وأصحاب المواهب، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستثمار في أبناء المحافظة هو الاستثمار الأهم، وأن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن.

وفي ختام الحفل، جرى تكريم الطلاب والطالبات الأوائل والمتميزين، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين الطلاب وأولياء أمورهم، تقديرًا لما حققوه من تفوق وتميز، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والعطاء.

جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال التعليم الفني

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