إزالة 24 حالة تعد بالبناء المخالف بمساحة تتجاوز 2200 متر بمختلف مراكز الشرقية

وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد واليقظة التامة، بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، لرصد وإحباط أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل الفوري والحازم مع المخالفات، مؤكدا عدم التهاون مع أي محاولات للخروج عن القانون.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التعامل بكل حزم مع المخالفين، وإزالة التعديات في المهد قبل تفاقمها، بما يسهم في فرض سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والمظهر الحضاري للمحافظة.

وفي هذا الإطار، كثفت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة حملاتها لرصد وإزالة مخالفات البناء والتعديات، وأسفرت الحملات عن إزالة 24 حالة تعد وبناء مخالف بمساحات تتجاوز 2200 متر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ففي مركز ومدينة الزقازيق، تم فك وإزالة شدة خشبية لصب سقف مخالف بنطاق عزبة الإصلاح التابعة للوحدة المحلية بشيبة، إلى جانب إزالة غرفتين بالدبش الأبيض على مساحة 30 مترا بقرية طهرة حميد التابعة للوحدة المحلية بالزهراء، حيث تمت الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية، تحت إشراف شعبان أبو الفتوح، رئيس المركز.

وفي مركز ومدينة منيا القمح، تم فك وإزالة شدة خشبية داخل جراج بالدور الأرضي بنطاق المنشية خلف مستشفى العاصمة بالمدينة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف السيد عبد الرازق، رئيس المركز.

وفي مركز ومدينة ديرب نجم، تم فك وإزالة شدة خشبية على مساحة 100 متر بنطاق قرية بهنيا التابعة للوحدة المحلية ببهنيا، إلى جانب إزالة حوائط بالدبش الأبيض على مساحة 30 مترا بقرية أكوة التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق، وذلك تحت إشراف أحمد ضاحي، رئيس المركز.

وفي مركز ومدينة ههيا، تم إزالة غرفة بالدبش الأبيض على مساحة 40 مترا بنطاق قرية الإحسانية التابعة للوحدة المحلية بالمهديه، حيث تمت الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف عبد العاطي عبد الفتاح، رئيس المركز.

وشهد مركز ومدينة فاقوس تنفيذ عدد من الإزالات، شملت إزالة سور بالطين بطول 25 مترا وارتفاع 30 سم بنطاق أكياد القبلية التابعة للوحدة المحلية بأكياد البحرية، وتنفيذ حالتي إزالة بناء مخالف على مساحة إجمالية بلغت 165 مترا بنطاق الوحدة المحلية بالهيصيمية، تمثلت الأولى في إزالة أعمدة لسقف الدور الأول العلوي على مساحة 100 متر بقرية الخطارة الصغرى، والثانية في فك وإزالة شدة خشبية على مساحة 65 مترا بعزبة أبو فندود.

كما تم إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف بنطاق قرية الحجاجية التابعة للوحدة المحلية بالصوالح، شملت إزالة غرفة بالدبش الأبيض على مساحة 9 أمتار، وإزالة عمودين لمدخل منزل في عرض الشارع، بالإضافة إلى فك وإزالة شدة خشبية لأعمدة الدور الرابع العلوي على مساحة 100 متر بنطاق الوحدة المحلية ببني صريد، وذلك تحت إشراف أيمن هيكل، رئيس المركز.

وفي مركز ومدينة أبو حماد، تم إزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة قيراط بطريق مركيزة، وفك وإزالة شدة خشبية للدور الأول العلوي على مساحة 140 مترا بنطاق عزبة الشيخ مبارك التابعة للوحدة المحلية بالأسدية، إلى جانب فك وإزالة شدة خشبية لصبة سقف على مساحة 180 مترا بنطاق عزبة حنا التابعة للوحدة المحلية بالقطاوية، حيث تمت الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية، تحت إشراف محمد الأباصيري، رئيس المركز.

وفي مركز ومدينة بلبيس، تم إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت 400 متر بنطاق الوحدة المحلية بكفر أيوب، شملت إزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة 100 متر، والتصدي لحفر جور تمهيدا لصب قواعد خرسانية على مساحة 100 متر، وفك وإزالة شدة خشبية لأعمدة الدور الأول العلوي على مساحة 200 متر.

كما تم إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت 240 مترا بنطاق الوحدة المحلية بغيتة، شملت إزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة 120 مترا بنطاق جمعية العدلية، وفك وإزالة شدة خشبية لصب سقف الدور الأول العلوي على مساحة 120 مترا.

وشملت الحملات أيضا فك وإزالة شدة خشبية لسقف الدور الثاني العلوي على مساحة 90 مترا بنطاق قرية أنشاص الرمل التابعة للوحدة المحلية بأنشاص الرمل، إلى جانب إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 461 مترا بنطاق الوحدة المحلية بأولاد سيف، شملت إزالة سورين بالدبش الأبيض على مساحة إجمالية بلغت قيراطين بعزبة المنشية، وإزالة مبنى بالدبش الأبيض على مساحة 110 أمتار بنطاق النوبة والدهاشنة، حيث تمت الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية، تحت إشراف أشرف عامر، رئيس المركز.

وفي مركز ومدينة الإبراهيمية، تم إزالة سور مقام على سمل خرساني بالأعمدة بطول 15 مترا بنطاق قرية الحبش التابعة للوحدة المحلية بالحلوات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف المهندس محمد العوضي، رئيس المركز.

وأكد محافظ الشرقية استمرار اليقظة التامة على مدار الساعة لرصد أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو الشروع في أعمال إنشائية مخالفة، والتعامل معها في مهدها، مشددا على تطبيق القانون بكل حزم حفاظا على الرقعة الزراعية، وفرض هيبة الدولة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.