استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وإصلاح الأعطال بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية انه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تكثيف الجهود الميدانية للارتقاء بمنظومة الإنارة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الشبكات والطرق مع مراعاة خطط ترشيد استهلاك الطاقة.

واضاف محافظ الشرقية انه شنت الأجهزة التنفيذية حملات موسعة بنطاق المحافظة ففي مركز الزقازيق تم تنفيذ أعمال شاملة لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بطريق (الزقازيق – أبو حماد)، وتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة وكشافات الإنارة ومراجعة الخلايا الكهروضوئية بالطريق، إلى جانب رفع كفاءة الإنارة بقرية هرية رزنة وعزبة عبد اللطيف حسانين، ومتابعة أعمال الصيانة بوحدتى (بردين – الطيبة)، وذلك تحت إشراف شعبان أبو الفتوح رئيس المركز.

وفي حي أول الزقازيق تمت متابعة ميدانية مستمرة لأعمال إدارة الإنارة، والتي شملت تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لشبكات وكشافات الإنارة بقطاعات الحي المختلفة لضمان انتظام العمل وتحسين الخدمات، وذلك تحت إشراف يسري راشد رئيس الحي.

وشهد حي ثان الزقازيق متابعة أعمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة ورفع كفاءة الشبكات ،بنطاق الحي لضمان إنارة آمنة ومستقرة للمواطنين، وذلك تحت إشراف محمد أبو هاشم رئيس الحي.

وفي مركز مشتول السوق تم تنفيذ أعمال إنارة طريق عزبة رفعت المؤدي إلى البركاوي التابع للوحدة المحلية لكفر براش بتشمل شد أعمدة وسلوك وتركيب كشافات وأذرع وحوامل، وذلك تحت إشراف محمد السواح رئيس المركز.

كما شهد مركز بلبيس متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الإنارة العامة بنطاق المركز، وشملت متابعة أعمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بالوحدة المحلية بالعدلية، وصيانة أعمدة الإنارة بقرية السعدية بعزبة النحاس التابعة للوحدة المحلية بأنشاص الرمل،وكذلك صيانة الكشافات وتركيب لمبات جديدة بقرية شبرا النخلة بالوحدة المحلية بشبرا النخلة، وذلك تحت إشراف اشرف عامر رئيس المركز.

أكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية الدورية لقطاع الإنارة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لرفع كفاءة الشبكات وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.